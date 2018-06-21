60 سجينا يؤدون امتحان التفاضل والتكامل داخل لجان بالسجون

كتب ــ محمود عبد الراضى

يؤدي 60 طالبا داخل السجون امتحان الرياضيات البحتة التفاضل والتكامل، اليوم الخميس، حيث وفر قطاع السجون لجان للطلاب لأداء الامتحان حفاظاً على مستقبلهم.

يأتى ذلك فى إطار الفلسفة العقابية الجديدة التي تنتهجها وزارة الداخلية، وبناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بترسيخ قيم حقوق الإنسان.

وكانت امتحانات الثانوية العامة قد انطلقت 3 يونيو الجارى وتنتهى 1 يوليو المقبل؛ ويؤدى قرابة 656 ألف طالب وطالبة من مختلف المحافظات فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، وتستمر الامتحانات لمدة 10 أيام تخللتها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264 ألفا و697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدون الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام.