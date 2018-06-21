الداخلية:تعزيزات أمنية بمحيط مدارس الثانوية تزامنا مع امتحان التفاضل والتكامل

كتب ــ محمود عبد الراضى

عززت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إجراءاتها بمحيط مدارس الثانوية العامة، تزامناً مع أداء نحو 110 آلاف طالب وطالبة امتحان الرياضيات البحتة التفاضل والتكامل.

وشهدت محيط المدارس وجود تمركزات أمنية، مع تحريك أقوال أمنية للربط بين الخدمات الثابتة، وتأمين الطرق المؤدية للمدارس.

وظهرت في المشهد الشرطة النسائية، بمحيط مدارس البنات لتأمين الطالبات أثناء دخول الامتحان والخروج منه ومكافحة التحرش.

وكانت امتحانات الثانوية العامة قد انطلقت 3 يونيو الجارى وتنتهى 1 يوليو المقبل؛ ويؤدى قرابة 656 ألف طالب وطالبة من مختلف المحافظات فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، وتستمر الامتحانات لمدة 10 أيام تخللتها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264 ألفا و697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدون الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام.