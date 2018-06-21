video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 21 يونيو 2018 03:46 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

جنايات القاهرة تقضى بحبس المتهم بتشويه وجه "فتاة المول" سنة مع الشغل

الخميس، 21 يونيو 2018 03:03 م
جنايات القاهرة تقضى بحبس المتهم بتشويه وجه "فتاة المول" سنة مع الشغل فتاة المول -أرشيفية
كتب أحمد حسنى
إضافة تعليق

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد عامر جادو،  المتهم بتشويه وجه سمية عبيد المعروفة بـ"فتاة المول" بسلاح أبيض، بالحبس سنة مع الشغل.

صدر القرار بعضوية المستشارين علاء عبد الباقى عفيفى وأيمن عبد اللطيف سامح السيد حسين أبو كنه، وأمانة سر محمد جبر ومحمد عوض.

وأسندت النيابة العامة للمتهم هانى أحمد محمد على 35 سنة، حاصل على دبلوم، تهمة إحداث اصابات بوجه المجنى عليها سمية طارق أحمد عبيد الشهيرة بفتاة المول تقدر بنسبة 3% عمدا، حيث تربص بها، وما أن رأها حتى استل سلاح أبيض عبارة عن "كتر" تعدى به عليها محدثا إصابتها بالوجه.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محكمة جنايات القاهرة تحدد اليوم مصير المتهم بتشويه وجه "فتاة المول"

اخبار الحوادث

اخبار الحوادث اليوم

اخبار مصر

فتاة المول

جنايات القاهرة

تشويه فتاة المول




لا تفوتك
106 آلاف و583 طالبا بالثانوية حصلوا على الدرجات النهائية باللغة الأجنبية الثانية

106 آلاف و583 طالبا بالثانوية حصلوا على الدرجات النهائية باللغة الأجنبية الثانية

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة بمعظم الأنحاء والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة بمعظم الأنحاء والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الداخلية تنتصر على صفحات الغش.. مباحث الإنترنت تسيطر على "شاومينج" بـ"فيس بوك" و"okmmo" بـ"واتس آب".. ضبط أدمن صفحات تسريب أسئلة الامتحانات.. وتحذيرات لأولياء الأمور من التعامل معهم

الداخلية تنتصر على صفحات الغش.. مباحث الإنترنت تسيطر على "شاومينج" بـ"فيس بوك" و"okmmo" بـ"واتس آب".. ضبط أدمن صفحات تسريب أسئلة الامتحانات.. وتحذيرات لأولياء الأمور من التعامل معهم

البيان 24 للقوات المسلحة.. بطولات جديدة ومتواصلة للعملية سيناء 2018.. القضاء على 32 تكفيريا.. اكتشاف وتدمير 272 مخزنا ووكرا عثر بداخلها على معدات تصوير خاصة بالعناصر الإرهابية.. وضبط 1099 متسللا.. فيديو وصور

البيان 24 للقوات المسلحة.. بطولات جديدة ومتواصلة للعملية سيناء 2018.. القضاء على 32 تكفيريا.. اكتشاف وتدمير 272 مخزنا ووكرا عثر بداخلها على معدات تصوير خاصة بالعناصر الإرهابية.. وضبط 1099 متسللا.. فيديو وصور

كوبر يدرس منح الفرصة لشيكابالا والمحمدى أمام السعودية

كوبر يدرس منح الفرصة لشيكابالا والمحمدى أمام السعودية

"صور مفبركة" وراء اتهام الفنانين بالتسبب فى سقوط الفراعنة بالمونديال

"صور مفبركة" وراء اتهام الفنانين بالتسبب فى سقوط الفراعنة بالمونديال

التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

اسامة

بصراحة الحكم قليل بالنسبة للجرم

سنة فقط مع الشغل قليلة جدا لان الجريمة كانت مع سبق الاصرار والترصد يعنى انسان ينوى تشوية انسان اخر ويظل بالصورة المشوه طول حياتة مقابل عقاب سنة واحدة فقط بصراحة الحكم قليل والقصاص ليس عادل فانا لا اعقب على احكام القضاء فالقضاء عادل بالنسبة للقوانين المطروحة امام القاضى ولكن لابد من وجود تشريع يحمى الانسان المصرى من الاعتداء وهذا اعتداء مع سبق الاصرار والترصد وادى الى تشوية ( المشكلة ان الجريمة مصورة ولو كانت غير مصورة كان طلع برائة ) واكثر من ذلك لاتعليق

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد

الجزاء من جنس العمل

دي فتاة و حبس سنة مش كافى --انا لو مكان القاضى و الأمر بيدى لحكمت بتشويه وجهه كما شوه الفتاة

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة