جنايات القاهرة تقضى بحبس المتهم بتشويه وجه "فتاة المول" سنة مع الشغل

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، المتهم بتشويه وجه سمية عبيد المعروفة بـ"فتاة المول" بسلاح أبيض، بالحبس سنة مع الشغل.
صدر القرار بعضوية المستشارين علاء عبد الباقى عفيفى وأيمن عبد اللطيف سامح السيد حسين أبو كنه، وأمانة سر محمد جبر ومحمد عوض.
وأسندت النيابة العامة للمتهم هانى أحمد محمد على 35 سنة، حاصل على دبلوم، تهمة إحداث اصابات بوجه المجنى عليها سمية طارق أحمد عبيد الشهيرة بفتاة المول تقدر بنسبة 3% عمدا، حيث تربص بها، وما أن رأها حتى استل سلاح أبيض عبارة عن "كتر" تعدى به عليها محدثا إصابتها بالوجه.
إضافة تعليق
عدد الردود 0
بواسطة:
اسامة
بصراحة الحكم قليل بالنسبة للجرم
سنة فقط مع الشغل قليلة جدا لان الجريمة كانت مع سبق الاصرار والترصد يعنى انسان ينوى تشوية انسان اخر ويظل بالصورة المشوه طول حياتة مقابل عقاب سنة واحدة فقط بصراحة الحكم قليل والقصاص ليس عادل فانا لا اعقب على احكام القضاء فالقضاء عادل بالنسبة للقوانين المطروحة امام القاضى ولكن لابد من وجود تشريع يحمى الانسان المصرى من الاعتداء وهذا اعتداء مع سبق الاصرار والترصد وادى الى تشوية ( المشكلة ان الجريمة مصورة ولو كانت غير مصورة كان طلع برائة ) واكثر من ذلك لاتعليق
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
الجزاء من جنس العمل
دي فتاة و حبس سنة مش كافى --انا لو مكان القاضى و الأمر بيدى لحكمت بتشويه وجهه كما شوه الفتاة