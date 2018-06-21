جنايات القاهرة تقضى بحبس المتهم بتشويه وجه "فتاة المول" سنة مع الشغل

كتب أحمد حسنى

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، المتهم بتشويه وجه سمية عبيد المعروفة بـ"فتاة المول" بسلاح أبيض، بالحبس سنة مع الشغل.

صدر القرار بعضوية المستشارين علاء عبد الباقى عفيفى وأيمن عبد اللطيف سامح السيد حسين أبو كنه، وأمانة سر محمد جبر ومحمد عوض.

وأسندت النيابة العامة للمتهم هانى أحمد محمد على 35 سنة، حاصل على دبلوم، تهمة إحداث اصابات بوجه المجنى عليها سمية طارق أحمد عبيد الشهيرة بفتاة المول تقدر بنسبة 3% عمدا، حيث تربص بها، وما أن رأها حتى استل سلاح أبيض عبارة عن "كتر" تعدى به عليها محدثا إصابتها بالوجه.