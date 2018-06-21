تعليم القاهرة: اعتماد تنسيق الدبلومات الفنية الأسبوع القادم

كتب سيد الخلفاوى

أكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن تنسيق الدبلومات ألفنية سيعتمده محافظ القاهرة بداية الأسبوع القادم، مشيرا إلى أن كل مدرسة لها تنسيق خاص بها.

وكان محمد عطية، مدير المديرية التعليم بالقاهرة، قد أعلن أن تنسيق الثانوية العامة للمرحلة الأولى سيبدأ يوم الثلاثاء الموافق 3/7/2018 إلى الخميس الموافق 5/7/2018 بحد أدنى بمجموع 270 درجة، والمرحلة الثانية ستبدأ يوم السبت الموافق 7/7/2018 إلى الإثنين الموافق 9/7/2018 بحد أدنى بمجموع (220 درجة).

أما المرحلة الثالثة تبدأ يوم الثلاثاء الموافق 10/7/2018 إلى الخميس الموافق 12/7/2018 لاستيعاب جميع الطلاب المتخلفين عن المراحل السابقة.

وأضاف مدير المديرية، أنه سيتم الاستعانة لنموذج استمارة رغبات الالتحاق من الحصول على توقيع الطالب وولى الأمر، حيث يتم تحقيق رغبة من الأربع رغبات طبقاً لترتيبهم مع مراعاة أن يتم قبول الطلاب حسب المربع السكنى أو حسب مربع الإدارة التعليمية التى حصلوا منها على شهادة اتمام مرحلة التعليم الأساسى ويتم حفظ إقرار ولى الأمر بعدم التحويل إلى المدارس ذات الكثافة العالية.

أوضح أن الطلاب الحاصلين على مجموع (266 درجة) فأكثر يسمح لهم بالتقدم إلى المدارس التى يرغبونها خارج المربع السكنى أو داخله على مستوى محافظة القاهرة بما لايزيد عن (25%) من أعداد الطلبة المنقولين بالمدرسة. والطلاب الحاصلون على مجموع (252 درجة) فأكثر يسمح لهم بالتقدم إلى المدارس التى يرغبونها داخل الإدارة التعليمية فقط ودون التقيد بالمربع السكنى وبما لايزيد عن (25%) من أعداد الطلبة المنقولين بالمدرسة.

ولا يسمح بقبول أى طلبات التحاق بمدارس الثانوىالعام (رسمى بالقاهرة) إلا لأبناء محافظة القاهرة الحاصلون على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى من إحدى مدارس القاهرة.

ولا يسمح بالتحويل مدارس محافظة أخرى إلا بعد أن يتم تنسيقهم فى محافظاتهم أو طبقاً للقرارات الوزارية ويكون الحد الأدنى للالتحاق بفصول الخدمات الثانوى العام أقل من (40 درجة) من الحد الأدنى للقبول بالثانوى العام الرسمى طبقاً لكل تنسيق.