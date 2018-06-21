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على رأسها التوك توك والحيازات الزراعية..

البترول: منظومة كارت البنزين الذكى بها ثغرات تعرقل تطبيقها حاليا

الخميس، 21 يونيو 2018 12:16 م
البترول: منظومة كارت البنزين الذكى بها ثغرات تعرقل تطبيقها حاليا الوقود - أرشيفية
كتب أحمد أبو حجر
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قال حمدى عبد العزيز المتحدث الرسمى لوزارة البترول والثروة المعدنية، إن منظومة الكارت الذكى لم تشتمل على العديد من الأنشطة مثل الحيازات الزراعية والتوك توك ومراكب الصيد، والتى لم يتم حصرها حتى الآن، قائلا: "فى حال بدء تطبيق المنظومة بدون وجود حصر كامل لهذه الأنشطة سيؤدى ذلك لخلق سوق سوداء يباع فيها البنزين أو السولار بسعرين.

 

وقال "عبد العزيز"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن عدم تغطية الثغرات التى مازالت بها مشاكل سيؤدى أيضا لعدم وجود استمراراية أو استدامة لمنظومة الكارت ولن يتحقق الهدف بنهاية الأمر.

 

وأشار المتحدث الرسمى لوزارة البترول أن منظومة الكارت الذكى مطبقة من قبل وزارة البترول فى مراقبة تداول المنتجات البترولية والوقود من مستودعات الشحن إلى المحطات والمستهلكين الرئيسين بنجاح منذ تطبيقها.


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