أمين شرطة متهم بتهريب مسجون: "خدعنى بسيجارة استروكس"

كتب ــ كريم صبحى

اعترف أمين الشرطة الذي المتهم بواقعة هروب متهم منه بالأميرية، فى التحقيقات أنه يعمل بقسم شرطة الأزبكية، وأنه عقب انتهاء عرض المتهم على محكمة الأميرية، استعان المتهم بشقيقه فى عملية الهروب، وذلك بعدما ألح عليه دخول الحمام بإحدى المقاهى فى الشارع حيث عزم عليه بسيجارة فى القهوة، وعقب تعاطيه السيجارة فقد الوعى، وأنه لا يعلم أن بداخلها مخدرات، وتمكن المتهم من الهرب.

كشفت التحريات والتحقيقات أن رجال المباحث ألقوا القبض على شخص بمنطقة الأزبكية، وبالكشف عليه تبين صدور حكم ضده فى إحدى القضايا بالأميرية، واصطحبه أمين شرطة لعرضه على محكمة الأميرية.

جدير بالذكر، أنه بعد انتهاء عرض المتهم على النيابة وأثناء سيره فى الشارع، فى طريقهما لإيداعه داخل القسم، تمكن المتهم من خداع أمين الشرطة المكلف بحراسته وخدره بعدما أعطاه سيجارة "استروكس"، غاب بعدها أمين الشرطة عن الوعى وتمكن المتهم من الهرب وتباشر النيابة التحقيق مع امين الشرطة بتهمة هروب متهم.