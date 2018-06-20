الرئيس الأمريكى يوقع مرسوما لمنع فصل أطفال المهاجرين عن ذويهم

كتب أحمد سامح - أ ف ب

وقع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الأربعاء، مرسوماً هدفه إنهاء فصل الأطفال عن أهاليهم لدى توقيفهم وهم يحاولون عبور الحدود بطريقة غير قانونية، متراجعاً عن سياسة عدم التهاون مع طالبى اللجوء بعد موجة من الاستنكار.

وقال ترامب خلال توقيع المرسوم "الأمر يتعلق بإبقاء العائلات معا،. لم أشعر بالارتياح لمشهد العائلات التى فصلت عن بعضها".

وكان رئيس مجلس النواب الأمريكى بول رايان قد أكد، اليوم الأربعاء، أن المجلس سيصوت الخميس على مشروع قرار يوقف فصل أطفال المهاجرين عن أهلهم عند دخولهم البلاد بشكل غير شرعى.

وقال رايان "لا نريد أن يؤخذ الأطفال من ذويهم.. نستطيع تنفيذ قوانين الهجرة فى بلادنا دون أن نفصل العائلات. وتقول الإدارة إنها تريد من الكونجرس التحرك، وها نحن نتحرك"، مضيفا "غدا سيصوت مجلس النواب على قانون للإبقاء على أفراد العائلات معاً".