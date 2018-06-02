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سقوط تاجر وبائع قبل ترويجهما مليون و750 ألف صاروخ ألعاب نارية بالجمالية

السبت، 02 يونيو 2018 02:31 م
سقوط تاجر وبائع قبل ترويجهما مليون و750 ألف صاروخ ألعاب نارية بالجمالية المتهم
كتب إبراهيم أحمد
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ألقى ضباط مباحث قسم شرطة الجمالية، القبض على "أحمد م م" 19 سنة، تاجر، وبحوزته كميات كبيرة من الألعاب النارية داخل مخزن "ملكه"، وباستهدافه وتفتيش المخزن عثر بداخله على 900 ألف صاروخ مختلفة الأشكال والأنواع، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

 

كما تمكن الضباط من ضبط "بدر س ف" 19 سنة، بائع، وبحوزته كميات كبيرة من الألعاب النارية داخل مخزن "مستأجر له"، فتم استهدافه وضبطه داخل المخزن، وعثر بداخله على 850 ألف صاروخ مختلفة الأشكال والأنواع، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.


 


 

 


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