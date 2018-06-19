video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 19 يونيو 2018 05:35 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

مسئول ليبى: انهيار الإرهابيين فى درنة وإعلان تحرير المدينة خلال 48 ساعة

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 04:51 م
مسئول ليبى: انهيار الإرهابيين فى درنة وإعلان تحرير المدينة خلال 48 ساعة اللواء سالم الرفادى آمر غرفة عمليات عمر المختار فى ليبيا
كتب : أحمد جمعة
إضافة تعليق

قال مسئول عسكرى ليبى: إن قوات الجيش الليبى ستعلن تحرير مدينة درنة من قبضة الجماعات الإرهابية المتطرفة خلال 48 ساعة، مشيرا إلى انهيار الجماعات المتطرفة فى شوارع مدينة درنة وتدمير أسلحتها الثقيلة.

وأكد المسئول الليبى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" من ليبيا، اليوم الثلاثاء، أنه يتبقى للجيش الليبى أمتار قليلة لإعلان تحرير درنة، موضحا أن قوات الجيش الوطنى الليبى ترفض استخدام الأسلحة الثقيلة فى مدينة درنة حفاظا على حياة المدنيين، مشيرا إلى أن قوات الجيش الوطنى الليبى تتبقى له أمتار قليلة قبيل إعلان تحرير درنة.

وأوضح المسئول أن قوات الجيش الوطنى الليبى تمكنت من القضاء على الجماعات الإرهابية المتطرفة فى وسط مدينة درنة، مؤكدا أن القوات تقوم بعمليات تمشيط واسعة لشوارع مدينة درنة من المفخخات والألغام.

كان العميد أحمد المسمارى الناطق باسم قائد القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية قد أكد أن العمليات فى مدينة درنة لا تستهدف تأمين ليبيا فقط بل الدول الجوار والمنطقة الإقليمية بالكامل، مشيرا إلى أن نجاح العمليات فى درنة سيفقد التنظيمات الإرهابية موقعا استراتيجيا مهما، وسيصبح نصف ليبيا خاليا من أى تمركز لهم.

وقال المسمارى ـ فى تصريح تليفزيونية الأحد، إن مدينة درنة الليبية تحولت إلى وكر من أوكار الإرهاب الخطيرة حيث اجتمعت فيها كل المسميات الإرهابية من تنظيم القاعدة وبقايا تنظيم داعش وجيش الإسلام وغيرها، مضيفا أن الجيش الليبى يقاتل حاليا فى آخر شوارع حى المغار وتم القضاء على قيادات كبيرة فى هذه التنظيمات.

وأضاف المسمارى أن الأمور تسير بشكل جيدة فى درنة وتبقى الرسالة أن الجيش الليبى يقود معركة إقليمية دولية نيابة عن العالم رغم عدم رفع الحظر عن تسليح الجيش الليبى.

وبشأن الدور القطرى فى دعم الإرهاب، قال المسمارى إن دور قطر وتركيا كبير فى دعم الإرهاب فى ليبيا، مضيفا أن بلاده لا تقود معركة ضد تنظيم محلى بل تنظيما دوليا تقوده دول بعينها على رأسها تركيا وقطر.

كان الجيش الليبى قد كشف عن المزيد من الأدلة والوقائع التى تؤكد تآمر تنظيمات الإرهاب من إخوان وقاعدة وداعش على البلاد، خلال مجريات عملية تحرير مدينة درنة من الجماعات الإرهابية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حكومة ليبيا تندد ببيان الأمم المتحدة حول مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان بدرنة

المسمارى: العمليات فى درنة لا تستهدف تأمين ليبيا فقط بل دول الجوار والمنطقة

اخبار ليبيا

اخر اخبار ليبيا

تحرير درنه

الجيش الليبى

الجيش الليبى يحرر درنه

تحرير مدينه درنة




لا تفوتك
وفاة الفنانة الكبيرة آمال فريد عن عمر ناهز 80 عاما

وفاة الفنانة الكبيرة آمال فريد عن عمر ناهز 80 عاما

الأرصاد: الصيف يبدأ جغرافيا الخميس.. وارتفاع بالحرارة 4 درجات

الأرصاد: الصيف يبدأ جغرافيا الخميس.. وارتفاع بالحرارة 4 درجات

5 مباريات تحفز الفراعنة لإسقاط الدب الروسى الليلة.. هزيمة بطل العالم برأسية حمص.. ثلاثية البرازيل تبهر العالم.. إنهاء أسطورة دروجبا بأمم 2006.. رباعية الجزائر فى غانا 2008.. وإيقاف طواحين هولندا بمونديال 90

5 مباريات تحفز الفراعنة لإسقاط الدب الروسى الليلة.. هزيمة بطل العالم برأسية حمص.. ثلاثية البرازيل تبهر العالم.. إنهاء أسطورة دروجبا بأمم 2006.. رباعية الجزائر فى غانا 2008.. وإيقاف طواحين هولندا بمونديال 90

فيديو وصور.. "بعبع" الثانوية العامة مر بسلام .. "فيزياء" متوسطة و"تاريخ" سهل.. طلاب الأدبى: امتحان بلا عثرات ومباشر ومناسب للوقت.. وطلبة العلمى: بعض الأجزاء صعبة وتحتاج تفكير والاختبار جيد وأقل من التوقعات

فيديو وصور.. "بعبع" الثانوية العامة مر بسلام .. "فيزياء" متوسطة و"تاريخ" سهل.. طلاب الأدبى: امتحان بلا عثرات ومباشر ومناسب للوقت.. وطلبة العلمى: بعض الأجزاء صعبة وتحتاج تفكير والاختبار جيد وأقل من التوقعات

إنفوجراف.. محمد صلاح vs كوتيبوف من يتفوق فى موقعة مصر وروسيا بكأس العالم؟

إنفوجراف.. محمد صلاح vs كوتيبوف من يتفوق فى موقعة مصر وروسيا بكأس العالم؟

الإسكان: بيع 29406 كراسات شروط لحجز 30145 قطعة أرض بنظام القرعة حتى الخميس

الإسكان: بيع 29406 كراسات شروط لحجز 30145 قطعة أرض بنظام القرعة حتى الخميس

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة