تحرير 24 محضر غش للطلاب المخالفين فى امتحانى الأدب والتوحيد للثانوية الأزهرية

كتب لؤي علي

استأنف اليوم طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية امتحانات نهاية العام بعد إجازة عيد الفطر المبارك، حيث أدى طلاب القسم الأدبي اليوم الامتحان فى مادتى الأدب والنصوص والمطالعة والتوحيد ولم ترصد أى شكاوى من صعوبة الامتحان أو خروجه عن المنهج المقرر، ولم يتم نشر أي كلمة تتعلق بالاختبار على أي من مواقع التواصل الاجتماعى حيث راعى الامتحان مواصفات الورقة الامتحانية التي تدرب عليها الطلاب، وجاء في مستوى الطالب المتوسط ولم يخرج عن المعهود بالعام الماضى والامتحانات التجريبية.

· وجاء تقرير لجنة المتابعة كالآتى:-

· ضبط ( 3 ) حالة غش بالمحمول وتم تحرير محاضر بها.

· ضبط ( 14 ) حالة غش ورقي باللجان وتم تحرير محاضر بها.

· ضبط ( 7 ) حالات تمزيق ورقة الإجابة وتم تحرير محاضر بها.

· ضبط ( 5 ) حالات لم يكتب أي شيء بورقة الإجابة وتم تحرير محاضر بها.

· ضبط ( 1 ) حالة إخلال باللجنة وتم تحرير محاضر بها .

· تم إلغاء ( 1 ) رئيس لجنة وتحويلهم للشئون القانونية.

· تم إلغاء ( 3 ) مساعدين باللجان وتحويلهم للشئون القانونية.

· تم إلغاء ( 1 )عضوًا باللجان وتحويله للشئون القانونية.

· وعلى الجملة فقد شهدت الامتحانات جوا من الهدوء في أغلب اللجان على مستوى الجمهورية.