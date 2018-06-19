تأخر إقلاع 4 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة

كتب أحمد حمادة

شهد مطار القاهرة الدولى، اليوم الثلاثاء، تأخر إقلاع 4 رحلات دولية بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة وذلك لمدة أكثر من ساعة عن المواعيد المقررة لها فى جدول التشغيل.

وقالت مصادر ملاحية إن رحلة الخطوط نسما للطيران 120 المتجهة إلى تبوك تأخرت عن موعدها لساعتين لأعمال الصيانة، كما تأخرت رحلة الخطوط التركية المتجهة إلى إسطنبول ساعة لظروف التشغيل.

وأضافت المصادر أن رحلة الخطوط السويسرية 239 المتجهة إلى زيورخ تأخرت لمدة ساعة، إضافة إلى تأخر رحلة الخطوط الإثيوبية 354 المتجهة إلى أديس أبابا ساعة لأعمال الصيانة.