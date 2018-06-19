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الثلاثاء، 19 يونيو 2018 02:52 م
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الرئيس الصينى يدعو كوريا الشمالية وأمريكا إلى تطبيق اتفاق سنغافورة

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 02:04 م
الرئيس الصينى يدعو كوريا الشمالية وأمريكا إلى تطبيق اتفاق سنغافورة الرئيس الصينى
(أ ف ب)
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دعا الرئيس الصينى شى جينبينج عند استقباله كيم جونج أون فى بكين، اليوم الثلاثاء، كوريا الشمالية والولايات المتحدة إلى تطبيق الاتفاق الذى تم التوصل اليه فى قمة سنغافورة قبل أسبوع.

وأوردت قناة "سى سى تى فى" الحكومية ان كيم "أعرب عن الامتنان وأشاد بدور الصين لصالح أخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووى ودورها المهم لصون السلام والاستقرار فيها"، مضيفة أن شى قال لكيم آنه "يريد من كوريا الشمالية والولايات المتحدة أن تطبقا الاتفاق الذى تم التوصل إليه خلال لقاء القمة بينهما".

 


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