وزير القوى العاملة يتابع تسليم استمارات إبداء الرأى بالانتخابات العمالية

كتب محمود راغب

تابع وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الإثنين، العمل داخل غرفة العمليات باللجنة العليا المشرفة على انتخابات تشكيلات المنظمات النقابية العمالية، بديوان عام الوزارة، وأشرف بنفسه على عملية تسليم 13 نقابة عامة استمارات إبداء الرأى الخاصة بالتصويت لانتخابات المرحلة الثانية للدورة النقابية 2018/2022 المزمع إجراؤها غدا الثلاثاء.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات بمقر النقابات العامة تحت إشراف قضائى فى 4 نقابات على العضوية فى الكيماويات، والمرافق، والنقل العام ، والعلوم الصحية ، بعد فوز رؤسائها بالتزكية وهم علي التوالى، عماد حمدى، وعادل نظمي، ومجدي حسن، وأحمد سيد عبد المقصود .

كما تجري الانتخابات في نفس الموعد علي الرئاسة فقط في نقابتي البناء والأخشاب ، والسياحة، بعد فوز الأعضاء بالتزكية ، وفي نفس الوقت تجري علي الرئاسة والأعضاء في نقابات: البريد ، والسكة الحديد، والاتصالات، والخدمات الصحية ، والنيابات والمحاكم، والبترول، والأعمال المالية والضرائب.

ومن المقرر أن تعلن نتائج الانتخابات عقب إغلاق الصناديق في الخامسة مساءً، وفرز الأصوات وإعلان النتائج، ليتم إيداع الأوراق بعد غد الأربعاء 20 يونيو 2018.