صور.. رئيس جهاز حماية المستهلك يواصل جولاته المفاجئة على محطات الوقود

وصل اللواء راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك، منذ قليل، محافظة بورسعيد، وذلك عقب انتهاء جولته فى محافطتى الدقهلية ودمياط، فى إطار متابعة توافر المواد البترولية فى محطات الوقود، وكذلك محطات تعبئة البوتاجاز ومدى التزام سائقى الميكروباص بتعريفة الأجرة المقررة، بعد زيادة أسعار الوقود.

واستقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اللواء راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك فى مكتبه بديوان عام المحافظة قبل بدء جولاته على محطات الوقود ومواقف الميكروباص.

وتفقد رئيس جهاز حماية المستهلك، مواقف الميكروباص ومحطات الوقود بمحافظة بورسعيد بمرافقة اللواء أمجد عبد الفتاح مساعد الوزير مدير أمن بورسعيد ومدير إدارة المرور ومدير مباحث التموين والأجهزة الرقابية بالمحافظة، كما تفقد محطة تعبئة الغاز بمنطقة شطا أثناء اتجاهه إلى محافظة بورسعيد، حيث تبين التزام المحطة بتعبئة أسطوانات البوتاجاز وفقًا الأوزان المقررة، وأن المحطة لديها محزون يقرب من 131 طنًا، وأنها تخدم محافظتى دمياط وبورسعيد.

واطمأن "عبد المعطى" على التزام السائقين بتعريفة الأجرة المقررة، كما طالبهم بضرورة وضع تعريفة الأجرة على الزجاج الأمامى للسيارات حتى يكون لدى المواطن معرفة كاملة بسعر الأجرة المقررة من الجهات المعنية، كما تفقد محطات الوقود وتأكد من توافر المواد البترولية وبيعها بالسعر الرسمى.

وتبادل رئيس جهاز حماية المستهلك الحديث مع المواطنين داخل مواقف الميكروباص بالمحافظة، وطالبهم بعدم الاستجابة لأى سائق يقوم برفع الأجرة عن التعريفة المقررة، وأنه فى حالة حدوث ذلك يتم التواصل مع جهاز حماية المستهلك من خلال الخط الساخن للجهاز "19588"، إضافة إلى تلقى الشكاوى على خدمة الواتس آب الشكاوى على رقم 01281661880 وذلك فى إطار مصلحة المستهلك.

كان اللواء راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك قد قام بعدة جولات ميدانية مفاجئة على مواقف الميكروباص ومحطات الوقود منذ أمس الاول فى العديد من المحافظات المختلفة مثل الشرقية والقليوبية وأمس فى محافظات الدقهلية ودمياط وبورسعيد للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الأجرة المقررة وكذلك التأكد من توافر المواد البترولية وبيعها للمواطنين بالسعر الرسمى .