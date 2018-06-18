"سانا": الجيش السورى يحبط هجوما لإرهابيين على نقاط عسكرية بريف القنيطرة

دمشق (أ ش أ)

أحبطت قوات الجيش السورى، اليوم الاثنين، هجوما لمجموعات إرهابية على النقاط العسكرية بالريف الشرقى للقنيطرة جنوب غرب سوريا.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن وحدة من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة اشتبكت مع مجموعات إرهابية تسللت من محور مسحرة "أم باطنة" العجرف باتجاه بعض النقاط العسكرية فى محيط (قرية جبا) و(تل كروم جبا) بالريف الشرقى للقنيطرة، مشيرة إلى أن الاشتباكات انتهت بإحباط محاولة التسلل بعد سقوط أغلبية الإرهابيين بين قتيل ومصاب وتدمير إحدى آلياتهم، فيما فر الباقون تاركين أسلحتهم.

وتنتشر فى بعض قرى وبلدات ريف القنيطرة مجموعات إرهابية تتبع فى معظمها لتنظيم "جبهة النصرة"، وتعتدى بالقذائف الصاروخية ورصاص القنص على النقاط العسكرية والأهالى فى المناطق المجاورة.