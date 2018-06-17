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صور.. رئيس "حماية المستهلك" يصل دمياط ضمن جولاته على مواقف الميكروباص

الأحد، 17 يونيو 2018 08:46 م
صور.. رئيس "حماية المستهلك" يصل دمياط ضمن جولاته على مواقف الميكروباص اللواء راضى عبد المعطى
كتب مدحت وهبة
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وصل اللواء راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، منذ قليل، محافظة دمياط، وذلك عقب انتهاء جولته فى محافطة الدقهلية، فى إطار متابعة مدى التزام سائقى الميكروباص بتعريفة الأجرة المقررة، بعد زيادة أسعار الوقود.

وتفقد رئيس جهاز حماية المستهلك، مواقف الميكروباص ومحطات الوقود  بمناطق دمياط  الجديدة وكفر سعد ورأس البر وكفر البطيخ    بمحافظة دمياط، وذلك بالتنسيق مع المحافظ وبمرافقه  كل من  اللواء مجدي ابو العز مدير الأمن بدمياط، واللواء هشام الحفناوى، مساعد مدير الأمن ومدير إدارة المرور ومدير مباحث  التموين والاجهزة الرقابية بالمحافظة.

واطمأن على التزام السائقين بتعريفة الأجرة المقررة، كما طالبهم بضرورة وضع تعريفة الأجرة على الزجاج الأمامى للسيارات حتى يكون لدى المواطن معرفة كاملة بسعر الأجرة المقررة من الجهات المعنية، كما تفقد محطات الوقود وتأكد من توافر المواد البترولية وبيعها بالسعر الرسمى.

وتبادل مع المواطنين داخل مواقف الميكروباص بالمحافظة، وطالبهم بعدم الاستجابة لأى سائق يقوم برفع الأجرة عن التعريفة المقررة، وأنه فى حالة حدوث ذلك يتم التواصل مع جهاز حماية المستهلك من خلال الخط الساخن للجهاز "19588"، إضافة إلى تلقى الشكاوى على خدمة الواتس آب الشكاوى على رقم 01281661880  وذلك فى إطار مصلحة المستهلك.

كان رئيس جهاز حماية المستهلك، قد قام بعددة جولات ميدانية مفاجئة على مواقف الميكروباص ومحطات الوقود  منذ أمس فى العديد من المحافظات المختلفة مثل الشرقية والقليوبية واليوم فى الدقهلية ودمياط، للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الأجرة المقررة وكذلك التأكد من توافر المواد البتولية وبيعها للمواطنين بالسعر الرسمى. 

 

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حماية المستهلك

راضى عبد المعطى

مواقف الميكروباص




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