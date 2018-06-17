video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 17 يونيو 2018 05:44 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

ويحذر السائقين من عدم الالتزام بالتعريفة المقررة..

صور.. رئيس جهاز حماية المستهلك يواصل جولاته على المواقف بالمحافظات

الأحد، 17 يونيو 2018 04:35 م
صور.. رئيس جهاز حماية المستهلك يواصل جولاته على المواقف بالمحافظات رئيس جهاز حماية المستهلك خلال جولاته على مواقف الميكروباص
كتب مدحت وهبة
إضافة تعليق

يواصل اللواء دكتور راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، حملاته المفاجئة على مواقف الميكروباص ومحطات الوقود بالمحافظات، حيث تفقد منذ قليل محطات الوقود بمدينة المنصورة ومركز شربين بمحافظة الدقهلية فى إطار جولاته المستمرة للاطمئنان على توافر المواد البترولية، والتأكد من التزام السائقين بتعريفة الأجرة المقررة، رافقه فى الحملة مدير إدارة المرور ومدير مباحث التموين بالمحافظة.

 

واستقبل الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية اللواء راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك فى مكتبه بديوان عام المحافظة قبل بدء جولاته على محطات الوقود ومواقف الميكروباص.

 

كما تفقد رئيس جهاز حماية المستهلك الموقف العمومى بطلخا والمواقف الداخلية بالمحافظة، وحذر السائقين من زيادة الأجرة عن التعريفة المقررة وإلا سيعرض السائق نفسه للمسائلة القانونية من الجهات المعنية، كما استمع لشكاوى المواطنين من استغلال بعض السائقين تحريك أسعار الوقود وهى تحديد سعر تعريفة الأجرة لخط سير الميكروباص من " المنصورة _ بورسعيد " بـ 25 جنيها وقيامهم بزيادة التعريفة 5 جنيهات لتكون 30 جنيها عند العودة من "بورسعيد ـ المنصورة"، حيث تواصل رئيس الجهاز مع مدير الأمن ببورسعيد وتم الاتفاق على توحيد سعر تعريفة الأجرة لخط السير بـ25 جنيها فقط سواء فى الذهاب أو العودة.

 

كما طالب "عبد المعطى" المواطنين بعدم دفع أى زيادة فى التعريفة وأنه فى حالة إصرار أى سائق على الزيادة دون مبررات يقوم المواطن بالإبلاغ على الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك "19588"، إضافة إلى تلقى الشكاوى على خدمة الواتس آب على رقم 01281661880، كما تحدث مع المواطنين الذين أعربوا عن سعادتهم بمثل هذه الجولات حتى تكون رادع لأى سائق تسول له نفسه زيادة تعريفه الأجرة دون أى مبررات لافتا إلى استمرار تكثيف الحملات الرقابية بشكل مفاجئ على مواقف الميكروباص، للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة، وأنه فى حالة مخالفة أى سائق سيتم تحرير محاضر ضده وإحالتها للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

 

كان رئيس جهاز حماية المستهلك قد قام بعدة جولات ميدانية مفاجئة على مواقف الميكروباص ومحطات الوقود منذ أمس فى العديد من المحافظات المختلفة مثل الشرقية والقليوبية وحاليا فى الدقهلية للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الأجرة المقررة، وكذلك التأكد من توافر المواد البترولية وبيعها للمواطنين بالسعر الرسمى.

 

 
 
 
رئيسى
 
صور حماية المستهلك (1)
 
صور حماية المستهلك (2)
 
صور حماية المستهلك (3)
 
صور حماية المستهلك (4)
 
صور حماية المستهلك (5)
 
صور حماية المستهلك (6)
 
صور حماية المستهلك (7)
 
صور حماية المستهلك (8)
 
صور حماية المستهلك (9)
 
 

صور حماية المستهلك (10)
 
صور حماية المستهلك (11)
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير التموين لـ"اليوم السابع": تحريك أسعار الوقود لن يؤثر على السلع التموينية والمنتجات بالمجمعات.. واجتماع مع وزير الزراعة لبحث التأثيرات غير المباشرة على المحاصيل.. على المصيلحى: سحب رخص المتلاعبين فى الأسعار

حماية المستهلك: تحرير محضر لمحطة وقود امتنع صاحبها عن البيع بالقليوبية

رئيس "حماية المستهلك" يصل مواقف بنها للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة

حماية المستهلك

راضى عبد المعطى

مواقف الميكروباص

المحافظات




لا تفوتك
وكيل أعمال محمد صلاح يعلن جاهزيته عبر تويتر

وكيل أعمال محمد صلاح يعلن جاهزيته عبر تويتر

فيديو جراف.. إزاى تقلل استهلاك بنزين عربيتك؟

فيديو جراف.. إزاى تقلل استهلاك بنزين عربيتك؟

صور.. كيف تقضى مصيف ممتعا؟.. 30 صورة ترصد أجمل المناطق السياحية بمصر.. الإسكندرية القبلة الأشهر للمصطافين.. رمال مطروح البيضاء لعشاق الهدوء.. الطبقة المتوسطة تفضل رأس البر وجمصة.. وأرض الفيروز وجهة الصفوة

صور.. كيف تقضى مصيف ممتعا؟.. 30 صورة ترصد أجمل المناطق السياحية بمصر.. الإسكندرية القبلة الأشهر للمصطافين.. رمال مطروح البيضاء لعشاق الهدوء.. الطبقة المتوسطة تفضل رأس البر وجمصة.. وأرض الفيروز وجهة الصفوة

المنتخب يخوض مرانه الأخير فى جروزنى قبل السفر إلى سانت بطرسبرج.. تمرير كرة اليد يثبت سلامة صلاح واللاعب يخضع لاختبار التحامات قبل مواجهة روسيا.. أحمد فتحى يغادر المران مصابا وطبيب الفراعنة يؤكد لحاقه بالمباراة

المنتخب يخوض مرانه الأخير فى جروزنى قبل السفر إلى سانت بطرسبرج.. تمرير كرة اليد يثبت سلامة صلاح واللاعب يخضع لاختبار التحامات قبل مواجهة روسيا.. أحمد فتحى يغادر المران مصابا وطبيب الفراعنة يؤكد لحاقه بالمباراة

ماهر عصام قصة جميلة حزينة..وداعا يا "أبو قلب طيب"

ماهر عصام قصة جميلة حزينة..وداعا يا "أبو قلب طيب"

الأرصاد: انكسار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: انكسار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة