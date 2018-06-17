حماية المستهلك: استمرار الحملات الرقابية لإلزام السائقين بالتعريفة المقررة

كتب مدحت وهبة

أكد اللواء دكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك، استمرار تكثيف الحملات الرقابية على مواقف الميكروباص بالتنسيق مع الجهات المعنية، للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الأجرة المقررة ومحاسبة أى شخص يحاول التلاعب فى الأجرة.

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، فى تصريحات له، أن الجهاز يقوم بالتنسيق مع كافة الأجهزة والمؤسات المعنية من أجل الحفاظ على حقوق المستهلك سواء المتعلقة بشراء السلع أو الحصول على الخدمات، إضافة إلى نشر الوعى بمنظومة حماية المستهلك.

يأتى ذلك فى الوقت الذى يتلقى فيه الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك "19588" أى شكاوى من المواطنين تتعلق بتعريفة الأجرة، أو ارتفاع الأسعار، دون أى مبررات، إضافة إلى تلقى خدمة الواتس آب الشكاوى على رقم 01281661880 وذلك فى إطار مصلحة المستهلك.