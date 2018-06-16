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صور.. مئات اليونانيين يتظاهرون فى أثينا ضد استخدام كلمة "مقدونيا"

السبت، 16 يونيو 2018 09:08 م
صور.. مئات اليونانيين يتظاهرون فى أثينا ضد استخدام كلمة "مقدونيا" مظاهرات اليونان
كتب عبد الوهاب الجندى
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تظاهر المئات اليوم السبت، فى شوارع العاصمة أثينا، احتجاجا على عقد اتفاق بين أثينا وسكوبيى يقضى بتقاسم استخدام كلمة "مقدونيا" فى اسم الدولة المجاورة.

واصطدمت الشرطة اليونانية مع عدد كبير من المتظاهرين، الذين حملوا أعلام يونانية، رافضين الاتفاق علي استخدام كلمة مقدونيا، وفق صور نشرتها وكالة الأنباء رويترز.

وسيصوت النواب اليونانيون خلال ساعات على مذكرة حجب الثقة عن الحكومة قدمها اليمين المحافظ لعرقلة الاتفاق حول اتفاق "مقدونيا" الذى تم التوصل إليه الأسبوع الماضى.

 

اصطدمات الشرطة اليونانية مع المتظاهرين
اصطدمات الشرطة اليونانية مع المتظاهرين

 

جانب من المظاهرات
جانب من المظاهرات

 

قوات الشرطة أمام المتظاهرين
قوات الشرطة أمام المتظاهرين

 

مظاهرات اليونان
مظاهرات اليونان

 


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