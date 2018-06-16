صحيفة: ترامب هدد آبى خلال قمة السبع بإرسال 25 مليون مكسيكى إلى اليابان

واشنطن (أ ف ب)

هدد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، خلال مشاركته فى قمة مجموعة السبع فى كندا رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى بأنه سيُرسل 25 مليون مهاجر مكسيكى إلى اليابان، بحسب ما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الجمعة.

وكانت قمة مجموعة السبع باءت بالفشل بعد انسحاب ترامب فجأة من البيان الختامى الصادر عنها، وشن هجوما شديدا على رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو.

ونقلت "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أوروبيين كانوا موجودين وراء كواليس القمة، ان نظراء ترامب شعروا بالاستياء من عبارات أطلقها وتتعلق بمواضيع التجارة والارهاب والهجرة.

ووصف ترامب بحسب مسؤول اوروبى الهجرة بأنها مشكلة كبيرة لأوروبا ثم قال لآبى "شينزو، لا توجد لديك هذه المشكلة، لكن يمكننى أن أرسل لك 25 مليون مكسيكى وسوف تخرج من منصبك قريبًا جدًا".

وأضاف المصدر أنه عندما تحوّل الموضوع إلى إيران والإرهاب، قال ترامب للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون "لا بدّ أنك تعرف عن هذه (المسألة)، إيمانويل، لأن كل الإرهابيين موجودون فى باريس".