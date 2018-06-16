حماية المستهلك: إحالة سائقى الميكروباص المخالفين لتعريفة الأجرة للنيابة

كتب مدحت وهبة

أكد اللواء دكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك، تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، للتأكد من بيع المواد البترولية، وأسطوانات البوتاجاز بسعرها الرسمى، وعدم تلاعب البعض فى أسعار السلع والمنتجات دون أى مبررات، كما سيتم تنظيم حملات رقابية على المواقف، للتأكد من التزام سائقى الميكروباص بتعريفة الأجرة المقررة، حتى لا يقوم اى سائق باستغلال قرار زيادة أسعار الوقود، برفع تعريفة الأجرة من تلقاء نفسه.

وأضاف اللواء راضى عبد المعطى فى تصرحات خاصة لـ " اليوم السابع"، إنه سيتم متابعة تعريفة الأجرة التى سيقوم المحافظون بإقرارها، على أن يقوم الجهاز بتكثيف الحملات الرقابية والمرور المفاجئ على مواقف الميكروباص، للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة، وانه فى حالة مخالفة اى شخص سيتم تحرير محاضر ضده وإحالتها للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده، كما ان الخط الساخن للجهاز "19588" سيقوم بتلقى أى شكاوى من المواطنين تتعلق بتعريفة الأجرة، أو ارتفاع الأسعار، دون أى مبررات، إضافة إلى تلقى خدمة الواتس اب الشكاوى على رقم 01281661880 ذلك فى إطار مصلحة المستهلك .