تعرف على الأسعار الجديدة لتذكرة أتوبيسات هيئة النقل العام بالقاهرة

اعتمد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، زيادة تعريفة أتوبيسات النقل العام بالقاهرة، وذلك بعد تحريك أسعار الوقود، حيث وصلت تعريفة الأتوبيسات التى تسير 30 كم فأقل إلى 3 جنيهات بدلا من جنيهين ونصف، ويصل عدد خطوطها إلى 273 خطا.

ووصلت تعريفة الأتوبيسات التى تسير 31 كم وحتى 40 كم، إلى 4 جنيهات، ويصل عدد خطوطها إلى 44 خطا، ووصلت تعريفة الأتوبيسات التى تسير 41 كم وحتى 60 كم إلى خمس جنيهات، ويصل عدد خطوطها إلى 27 خطا.

وكانت قد انتهت محافظة القاهرة من إقرار التعريفة الجديدة لسيارات السرفيس والتاكسى الأبيض، وأتوبيسات النقل العام، وتراوحت نسبة الزيادة من 15 إلى 20 %، تنفيذا لتعليمات رئيس الوزارء.