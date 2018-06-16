الرئيس الأفغانى: الجيش الأمريكى قتل زعيم حركة طالبان الباكستانية

كابول (أ ف ب)

أكد الرئيس الأفغانى أشرف غنى، الجمعة أن زعيم حركة طالبان الباكستانية الملا فضل الله، المتورط فى محاولة اغتيال حاملة نوبل للسلام ملالا يوسفزاى، قُتل الأربعاء فى افغانستان بغارة شنتها طائرة اميركية بلا طيار.

وقال غنى فى تغريدة "لقد تحدثت مع رئيس الوزراء الباكستانى ناصر الملك ورئيس الأركان الجنرال قمر جاويد باجوا، وأكدت لهما مقتل الملا فضل الله".

واضاف "ان مقتله هو نتيجة عمليات بحث استخبارية دؤوبة اجرتها اجهزة الامن الافغانية، وشن الجيش الأمريكى غارة جوية فى 13 يونيو فى ولاية كونار قرب الحدود الافغانية الباكستانية.

وأكد مسؤول عسكرى أمريكى أن الضربة الأميركية كانت تستهدف الملا فضل الله لكنه امتنع عن تأكيد وفاته التى كان تم الاعلان عنها مرارا فى السابق. وقال المسؤول لوكالة فرانس برس "لسنا مستعدين بعد للقول اننا فزنا بالجائزة الكبرى".

وأشار الرئيس الأفغانى، الى أن القادة الباكستانيين رحبوا بالعملية معتبرين انها "خطوة كبيرة نحو توطيد الثقة بين البلدين". وفى المقابل اكد غنى انه طلب منهم دفع عناصر "طالبان الموجودين فى أفغانستان إلى طاولة المفاوضات".

من جهته قال الجيش الباكستانى فى بيان ان "مقتل زعيم حركة طالبان الباكستانية تطور ايجابي"، ويعتقد ان الملا فضل الله هو من أعطى الأمر باغتيال ملالا فى العام 2012، وكان قد أعلن مسؤوليته عن مقتل أكثر من 150 شخصا فى العام 2014 داخل مدرسة فى مدينة بيشاور فى باكستان. وقد لجأ إلى أفغانستان فى العام 2009، ويُعتبر مقتله مبعث "ارتياح للأسر الباكستانية (التى وقعت) ضحية لإرهاب حركة طالبان الباكستانية (...)" بحسب بيان الجيش الباكستاني.