الرئيسية أخبار عربية التحالف العربى يحرر مطار الحديدة فى اليمن ويبدأ تطهيره من الألغام السبت، 16 يونيو 2018 07:01 ص عناصر من الجيش اليمنى - ارشيفية رويترز إضافة تعليق أعلن التحالف العربى، أنه نجح فى تحرير مطار الحديدة اليمنية من قبضة الحوثيين، ويبدأ تطهيره من الألغام إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. التحالف العربى يسيطر على ميناء الحديدة التحالف العربى: العمل مستمر مع الأمم المتحدة للتحقق فى تدفق الوقود إلى الحديدة التحالف العربى: استمرار منح تصاريح للسفن المتجهة للحديدة التحالف العربى السعودية أخبار السعودية تحرير مطار الحديدة اليمن التطهير من الألغام صور.. شاهد معالم مصر السياحية بعيون مغردى تويتر عبر هاشتاج "this is Egypt " الأوقاف: تخصيص 100 مليون جنيه من موارد الوزارة لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية رؤساء أجهزة المدن الجديدة يكشفون نسب تنفيذ مشروع سكن مصر.. 65 % نسبة التنفيذ بمدينة أكتوبر الجديدة.. 40% للقاهرة الجديدة.. و60% لمدينة العبور.. ويؤكدون: الانتهاء من تنفيذ كامل الوحدات نهاية العام الجارى نجوم الفراعنة يعلقون على مباراة الافتتاح أمام أوروجواى.. كوبر يوضح سبب عدم الدفع بمحمد صلاح.. تريزيجيه يلوم الحظ بعد الخسارة أمام أصدقاء سواريز.. أحمد حجازى يتعهد بمواصلة القتال. .والشناوي: اللى جاى أحسن "لو ناوى تأكل كحك فى العيد".. وجبة مثالية تجنبك الحموضة ومشاكل الهضم لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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