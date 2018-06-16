أوقاف المنوفية: التحقيق مع خطيب مسجد تغيب عن خطبة الجمعة الثلاثاء

المنوفية - محمود شاكر

قال الشيخ رمضان السبكى مدير إدارة الدعوة بمديرية أوقاف المنوفية، إنه سيتم التحقيق فى واقعة غياب إمام المسجد الكبير بقرية شطانوف عن إلقاء خطبة الجمعة، مؤكدا أنه سيتم التحقيق الثلاثاء المقبل مع بداية العودة إلى العمل لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكانت قد سيطرت حالة من الغضب بين المصلين بالمسجد، عقب غياب خطيب الجمعة فى الوصول إلى المسجد، وانتظر المصلون صعود الخطيب إلى المنبر عقب الأذان، أكثر من ربع ساعة دون أن يكون هناك أى حضور لأى خطيب، فما كان من أحد المصلين إلا أن قام باستقطاب احد الخطباء من منزلة حتى يقوم بالصعود إلى المنبر وأداء خطبة الجمعة.