علاء الزهيرى: ضوابط هيئة الرقابة لاختيار رؤساء الشركات تدعم سوق التأمين

كتب : حسام الشقويرى

أكد علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى لشركات التأمين، أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بإجراء اختبارات قبل الموافقة على تعيين العضو المنتدب أو مدير الاستثمار أو مدير الاكتتاب فى وظيفته بشركة التأمين التابع، لها تدعم سوق التأمين وذلك من خلال التأكد من قدرات المسئولين المرشحين لهذه الأعمال، والوقوف على ما يمكن أن يقدموه من خطط واستراتيجيات بهدف المساهمة رفع معدلات نمو القطاع خلال الفترة القادمة.

وأضاف الزهيرى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن ترشيحات الشركات لشغل المناصب القيادية بداخلها لن تتعارض مع ضوابط الهيئة واختباراتها الجديدة، لأنها تتماشى مع الشروط الفنية والقانونية الموجودة بالقانون 10 لسنة 1981، كما لفت إلى أن تلك الضوابط الجديدة سوف تعمل على زيادة اهتمام الشركات بالتطوير والتدريب الفنى الجيد لرفع كفاءة العاملين.

كما أيد الزهيرى قرار الهيئة بتطبيق عزل أعضاء مجالس إدارة شركات التأمين ممن صدر بحقهم أحكام جنائية، أو جنح ماسة بالشرف، خلال آخر 3 سنوات للحفاظ على سمعة القطاع، إلى جانب شرط وجود كيان مساهم بشركات التأمين بنسبة لاتقل عن %25، والذى سيكون له اثر كبير فى تقويتها.