صور.. محافظ القاهرة يتفقد حديقة الميرلاند مستقلا "طف طف"

ماجد تمراز

تفقد المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، حديقة الميرلاند، لمتابعة استعداداتها لاستقبال المواطنين طوال أيام عيد الفطر المبارك، مستخدما الـ "طف طف" خلال جولته، والذى كان يقوده المهندس إبراهيم صابر رئيس حى مصر الجديدة، حيث استقبله عدد من الأطفال بالورود وأعلام مصر.

وحضر الجولة التفقدية، اللواء محمد الشيخ، سكرتير عام محافظة القاهرة، واللواء محمد أيمن عبد التواب نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الشمالية والغربية، واللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الأحياء بمحافظة القاهرة.

وكان محافظ القاهرة، قد تفقد مرسى نهر النيل بماسبيرو لمتابعة رحلات الأتوبيس النهرى فى أول أيام عيد الفطر المبارك ومراجعة عناصر الأمن والسلامة بها، كما تفقد المحافظ مستودع بوتاجاز عين الصيرة، لمتابعة تدفق اسطوانات الغاز بالمستودع.