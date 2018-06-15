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صور.. إضراب المعارضة فى نيكاراجوا يصيب البلاد بالشلل

الجمعة، 15 يونيو 2018 04:41 ص
صور.. إضراب المعارضة فى نيكاراجوا يصيب البلاد بالشلل إضراب المعارضة فى نيكاراجوا
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب
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أصاب إضراب دعت إليه المعارضة فى نيكاراجوا عموم العاصمة ماناجوا بحالة من الشلل، بعد أن أطلقت المعارضة فى نيكاراجوا إضرابا عامًا لمدة 24 ساعة فى عموم نيكاراجوا، وأدى ذلك إلى أصابة العاصمة ماناجوا إلى حد كبير بالشلل.

وخلت العديد من الشوارع من المارة، والسيارات، وأغلقت المتاجر أبوابها، فيما أغلق المتظاهرون الشوارع بالحجارة واحرقوا سيارات فى الشوارع بعد اشتباكات مع الشرطة .

وأصابت المعارضة نيكاراجوا بالشلل التام،  بعد إعلان المعارضة عن إضراب عام احتجاجا على القمع العنيف للتظاهرات المناهضة للرئيس دانيال أورتيجا، والذى أسفر عن أكثر من 150 قتيلا فى أقل من شهرين.

الإعلان عن دعمها هذا "التعبير الاحتجاجى السلمى"، دعت الكنيسة الكاثوليكية الواسعة النفوذ، والتى فرضت نفسها وسيطا فى هذه المواجهة، الحكومة والمعارضة الى تجديد الحوار.

اضراب نيكاراجوا
اضراب نيكاراجوا

 

العنف فى نيكاراجوا وحرق حافلة
العنف فى نيكاراجوا وحرق حافلة

 

العنف فى نيكاراجوا
العنف فى نيكاراجوا

 

المتظاهرون يحرقون قمامة
المتظاهرون يحرقون قمامة

 

جانب من العنف بنيكاراجوا
جانب من العنف بنيكاراجوا

 

جانب من العنف فى نيكاراجوا
جانب من العنف فى نيكاراجوا

 

حرق حافلة فى نيكاراجوا
حرق حافلة فى نيكاراجوا

 

حريق حافله فى نيكاراجوا
حريق حافله فى نيكاراجوا

 

حريق سيارة خلال اضراب نيكاراجوا
حريق سيارة خلال اضراب نيكاراجوا

 

حريق سيارة خلال العنف فى نيكاراجوا
حريق سيارة خلال العنف فى نيكاراجوا

 

حريق مبنى خلال اضراب المعارضة فى نيكاراجوا
حريق مبنى خلال اضراب المعارضة فى نيكاراجوا

 

متظاهرو نيكاراجوا يحرقون حافلة
متظاهرو نيكاراجوا يحرقون حافلة

 

مواطنوا نيكاراجوا يضربون عن العمل
مواطنوا نيكاراجوا يضربون عن العمل

 

مواطنون فى نيكاراجوا يلعبون الكرة
مواطنون فى نيكاراجوا يلعبون الكرة

 

 


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