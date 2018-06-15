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آلاف المصلين يتوافدون لأداء صلاة العيد بمسجدى عمرو بن العاص والعباسية

الجمعة، 15 يونيو 2018 05:29 ص
آلاف المصلين يتوافدون لأداء صلاة العيد بمسجدى عمرو بن العاص والعباسية صلاة العيد - أرشيفية
كتب وائل ربيعى ومحمود راغب
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توافد المئات من المصلين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بساحة جامع عمرو بن العاص بمنطقة مصر القديمة، وسط زحام السيارات بساحة الجامع والشوارع المؤدية له.

 

ويشهد محيط ساحة جامع عمرو بن العاص تواجد أمنى مكثف من قبل قوات الشرطة لتأمين صلاة العيد، حيث يصطحب الآباء أبنائهم الصغار وزوجاتهم لأداء الصلاة.

كما توافد المئات على مسجد النور بالعباسية، لأداء صلاة العيد وسط أجواء من البهجة والفرحة احتفالا بعيد الفطر المبارك .

 

وتزينت بوابات المسجد بالبلالين لاستقبال المواطنين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، فيما توافد المواطنين مصطحبين أبناءهم وأحفادهم وسط أجواء من البهجة وترديد تكبيرات العيد احتفالا بعيد الفطر المبارك.

 

وشهد محيط المسجد تواجد أمنى لقوات الشرطة لتأمين صلاة عيد الفطر المبارك واحتفالات المواطنين بالعيد.

 


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