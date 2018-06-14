مصرع ربة منزل وإصابة 16 شخصا فى حادث انقلاب سيارة بالمنيا

لقت ربة منزل مصرعها وأصيب 16 آخرين معظمهم من عائلة واحدة فى حادث انقلاب سيارة أجرة "ميكروباص" بالطريق الصحراوى الشرقى "الجيش" بالقرب من مدخل ملوى بالمنيا، وكانوا قادمين من القاهرة فى طريقهم لمحافظة سوهاج لقضاء أجازة العيد مع أسرهم.

وتلقى اللواء ممدوح عبد المنصف حبيب مدير الأمن، إخطارًا من العميد عصام جمال مأمور مركز شرطة ملوى، بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة ومصرع ربة منزل وإصابة 16 آخرين.

وانتقل العميد دكتور منتصر عويضة مدير إدارة البحث الجنائى يرافقه مأمور مركز ملوى لمكان الحادث، وتبين أن سبب وقوعه انفجار أحد إطارات السيارة، مما أدى لاختلال عجلة القيادة بيد قائدها وانقلابها.

أسفر الحادث عن مصرع نجاة على عبد العليم 40 سنة ربة منزل، وأصيب شقيقها فراج على 26 سنة بخلع بعظام الكتف الأيسر، وكل من: حازم محمد أبو ضيف 14 سنة بكسر بعظام اليد اليمنى والمرفق الأيسر، وشقيقتيه هدير محمد 17 سنة خلع بالكتف الأيمن، وهناء محمد 8 سنوات، وسيده حسن محمد أبو ضيف 8 سنوات، بارتجاج فى المخ وجروح، ومحمد حسن محمد أبو ضيف 11 سنة، بكسر بعظام المرفق الأيمن، وروان حسن محمد أبو ضيف 10 سنوات، بكسر بعظام الساعد الأيمن، وندى حسن محمد أبو ضيف، بجروح بالرأس، وعبد المنعم محمود عبد المنعم 28 سنة وشقيقه محمد 18 سنة، بارتجاج وجروح، وأمل نبيل عبد العظيم 30 سنة، وإسلام رزق 15 سنة، بارتجاج وسجحات بالرأس، وومحسن عبد الله بكر 40 سنة، بكسر بالضلوع وجرح رضى بالمرفق الأيمن، ونجله أحمد 5 سنوات، بكدمات بالجبهة، وندى سامى محمد 26 سنة، بكسر بعظام الحوض والفخذ والفقرات القطنية، وحنين رزق قبيس 34 سنة جروح بفروة الرأس، وجميعهم يقيمون بمحافظة سوهاج.

وأكد الدكتور أسحق إبراهيم فارس نائب مدير مستشفى ملوى، على أنه تم توفير الرعاية الطبية لجميع المصابين ووضعهم تحت الملاحظة الطبية وبعضهم تحسنت حالاتهم، وتم إيداع جثة المتوفية بثلاجة مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيق.