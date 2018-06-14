video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 14 يونيو 2018 04:41 م
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

مصرع ربة منزل وإصابة 16 شخصا فى حادث انقلاب سيارة بالمنيا

الخميس، 14 يونيو 2018 03:13 م
مصرع ربة منزل وإصابة 16 شخصا فى حادث انقلاب سيارة بالمنيا حادث انقلاب سيارة - أرشيفية
فريق المحافظات
إضافة تعليق

لقت ربة منزل مصرعها وأصيب 16 آخرين معظمهم من عائلة واحدة فى حادث انقلاب سيارة أجرة "ميكروباص" بالطريق الصحراوى الشرقى "الجيش" بالقرب من مدخل ملوى بالمنيا، وكانوا قادمين من القاهرة فى طريقهم لمحافظة سوهاج لقضاء أجازة العيد مع أسرهم.

 

وتلقى اللواء ممدوح عبد المنصف حبيب مدير الأمن، إخطارًا من العميد عصام جمال مأمور مركز شرطة ملوى، بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة ومصرع ربة منزل وإصابة 16 آخرين.

 

وانتقل العميد دكتور منتصر عويضة مدير إدارة البحث الجنائى يرافقه مأمور مركز ملوى لمكان الحادث، وتبين أن سبب وقوعه انفجار أحد إطارات السيارة، مما أدى لاختلال عجلة القيادة بيد قائدها وانقلابها.

 

أسفر الحادث عن مصرع نجاة على عبد العليم 40 سنة ربة منزل، وأصيب شقيقها فراج على 26 سنة بخلع بعظام الكتف الأيسر، وكل من: حازم محمد أبو ضيف 14 سنة بكسر بعظام اليد اليمنى والمرفق الأيسر، وشقيقتيه هدير محمد 17 سنة خلع بالكتف الأيمن، وهناء محمد 8 سنوات، وسيده حسن محمد أبو ضيف 8 سنوات، بارتجاج فى المخ وجروح، ومحمد حسن محمد أبو ضيف 11 سنة، بكسر بعظام المرفق الأيمن، وروان حسن محمد أبو ضيف 10 سنوات، بكسر بعظام الساعد الأيمن، وندى حسن محمد أبو ضيف، بجروح بالرأس، وعبد المنعم محمود عبد المنعم 28 سنة وشقيقه محمد 18 سنة، بارتجاج وجروح، وأمل نبيل عبد العظيم 30 سنة، وإسلام رزق 15 سنة، بارتجاج وسجحات بالرأس، وومحسن عبد الله بكر 40 سنة، بكسر بالضلوع وجرح رضى بالمرفق الأيمن، ونجله أحمد 5 سنوات، بكدمات بالجبهة، وندى سامى محمد 26 سنة، بكسر بعظام الحوض والفخذ والفقرات القطنية، وحنين رزق قبيس 34 سنة جروح بفروة الرأس، وجميعهم يقيمون بمحافظة سوهاج.

 

وأكد الدكتور أسحق إبراهيم فارس نائب مدير مستشفى ملوى، على أنه تم توفير الرعاية الطبية لجميع المصابين ووضعهم تحت الملاحظة الطبية وبعضهم تحسنت حالاتهم، وتم إيداع جثة المتوفية بثلاجة مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. رئيس مركز العدوة بالمنيا يتفقد وحدة المرور تمهيدا لافتتاحها

إزالة 25 حالة تعد و إيقاف بناء 5 أبراج مخالفة بمركز المنيا

إزالة 181 حالة تعد على الأراضى الزراعية بالمنيا

حادث انقلاب سيارة

المنيا

اخبار المنيا

اخبار الحوادث




لا تفوتك
مصطفى مدبولى رئيسا للوزراء ووزيرا للإسكان.. و12 وجها جديدا بالحكومة

مصطفى مدبولى رئيسا للوزراء ووزيرا للإسكان.. و12 وجها جديدا بالحكومة

خطة مشتركة لتأمين الأهداف الحيوية فى العيد بالتنسيق بين الجيش والشرطة

خطة مشتركة لتأمين الأهداف الحيوية فى العيد بالتنسيق بين الجيش والشرطة

مونديال الساحرة.. مرحباً بكم فى «أرض القياصرة".. بوتين يفتتح اليوم النسخة الـ21 لبطولة كأس العالم.. ولى عهد السعودية ورئيس الفيفا فى مقدمة الحضور.. عروض موسيقية فى حفل الافتتاح.. والظاهرة رونالدو يقدم الكأس

مونديال الساحرة.. مرحباً بكم فى «أرض القياصرة".. بوتين يفتتح اليوم النسخة الـ21 لبطولة كأس العالم.. ولى عهد السعودية ورئيس الفيفا فى مقدمة الحضور.. عروض موسيقية فى حفل الافتتاح.. والظاهرة رونالدو يقدم الكأس

"أيها الصائمون لا تنسوا الزكاة".. الإفتاء: 13 جنيهًا حدأ أدنى وتجب قبل صلاة العيد.. وحكمها فرض على الكبير والصغير وتعطى للفقراء.. والشافعية: آخر موعد لها قبل غروب يوم العيد.. وكيل الأزهر: يجوز إخراجها نقودا

"أيها الصائمون لا تنسوا الزكاة".. الإفتاء: 13 جنيهًا حدأ أدنى وتجب قبل صلاة العيد.. وحكمها فرض على الكبير والصغير وتعطى للفقراء.. والشافعية: آخر موعد لها قبل غروب يوم العيد.. وكيل الأزهر: يجوز إخراجها نقودا

مؤتمر صحفى لـ"كوبر والحضرى" اليوم قبل مواجهة أوروجواى

مؤتمر صحفى لـ"كوبر والحضرى" اليوم قبل مواجهة أوروجواى

تعرف على كيفية قضاء أجازة العيد فى الأماكن السياحية بالأقصر × 16 معلومة

تعرف على كيفية قضاء أجازة العيد فى الأماكن السياحية بالأقصر × 16 معلومة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة