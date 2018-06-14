قراران جمهوريان بنزع ملكية عقار وأرض مدرستين بدمياط والبحيرة للمنفعة العامة

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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرار رقم ٢١٤ لسنة ٢٠١٨ باعتبار مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية، الكائنة ضمن القطعة (١) بحوض الساحل نمرة (٨) ناحية كفر شحاتة مركز كفر سعد بمحافظة دمياط، من أعمال المنفعة العامة لصالح العملية التعليمية.

كما أصدر الرئيس السيسى قرار رقم ٢١٥ لسنة ٢٠١٨ باعتبار مشروع نزع ملكية أرض مدرسة جزيرة نكلا الابتدائية، الكائنة بحوض الجراونة نمرة (١) بناحية جزيرة نكلا مركز شبراخيت بمحافظة البحيرة، من أعمال المنفعة العامة لصالح العملية التعليمية.

نشر القراران فى الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس.