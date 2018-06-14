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سياسيون نرويجيون يرشحون ترامب للحصول على جائزة نوبل للسلام بعد قمته مع كيم

الخميس، 14 يونيو 2018 03:02 م
سياسيون نرويجيون يرشحون ترامب للحصول على جائزة نوبل للسلام بعد قمته مع كيم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وكيم جونج أون
كتبت رباب فتحى
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قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن سياسيين نرويجيين رشحوا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجائزة نوبل للسلام بعد لقائه التاريخي مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون لمناقشة مسألة نزع السلاح النووي.
 
وأضافت الصحيفة أن الترشيح جاء من قبل عضوين فى حزب التقدم فى النرويج، وهو ثالث أكبر حزب سياسي في البلاد ويعتبر عموما حزب وسطى يسارى مع ميول تحررية، وفقا لإذاعة NRK الحكومية النرويجية.
 
وقال النائب بحزب التقدم بير ويلى اموندسن "ما يجري الآن أمر تاريخيا..هناك عملية جارية لضمان السلام العالمي في المستقبل. إنها عملية هشة ، لكن يجب علينا بالطبع أن نفعل ما بوسعنا لمساعدة هذه العملية لتحقيق نتائج جيدة."
 
ولفتت "الإندبندنت" إلى أن هذا الترشيح تجاوز الموعد النهائى لتقديم ترشيحات لهذا العام، لهذا فإن ترشيح ترامب سيجعله مؤهلاً للحصول على الجائزة العام المقبل.
 

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جائزة نوبل

ترشيح ترامب لجائزة نوبل




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