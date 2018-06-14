دى ميستورا: نشهد حراكا فى العملية السياسية فى سوريا

رويترز

أبلغ مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا ستافان دى ميستورا الصحفيين، اليوم الخميس، أن مسؤولين أمريكيين سينضمون إلى محادثات فى جنيف فى وقت لاحق هذا الشهر بشأن تشكيل لجنة دستورية سورية فى مؤشر على حراك فى عملية بدت عرضة لخطر التعطل.

ويعتزم دى ميستورا أن يجتمع مع مسؤولين روس وأتراك وإيرانيين مطلع الأسبوع المقبل وقال إنه يتوقع اجتماعا مشابها بعدها بأسبوع مع مسؤولين أمريكيين وبريطانيين وفرنسيين وألمان وأردنيين، وقال للصحفيين "نشهد حراكا وسنسعى للمزيد منه" مضيفا أنه لا يتوقع انفراجة كبرى.

وقال دى ميستورا فى بيان أمس الأربعاء إن مسؤولين كبارا من إيران وروسيا وتركيا سيجتمعون فى جنيف يومى 18 و19 يونيو لإجراء مشاورات مع الأمم المتحدة بشأن تشكيل لجنة دستورية لسوريا، وأضاف البيان أن دى ميستورا سيوجه الدعوة لاحقا لدول أخرى لإجراء مشاورات متصلة بالأمر.

ودى ميستورا مكلف باختيار أعضاء اللجنة التى يُتوقع أن تعيد كتابة الدستور السورى مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات جديدة فى إطار إصلاح سياسى لما بعد انتهاء الحرب.