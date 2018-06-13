قيادات الحوثيين تتخلى عن مسلحيها فى معارك "الحديدة" باليمن

أيمن رمضان

أكدت فضائية "سكاى نيوز" عربية، نقلاً عن مصادر لها أن القوات المشتركة اليمنية بدعم من التحالف تتقدم بثبات وسط مواجهات لا تذكر من ميليشيات الحوثى المنهارة، خاصة بعد حالة من الهلع فى صفوف الحوثى بسبب تخلى القيادات عن المسلحين فى معارك الحديدة.

وأكدت المصادر، أن قيادات الحوثى قطعت الاتصالات بمسلحيها فى الحديدة وتركتهم من دون توجيهات، مشددة على أن التقدم العسكرى ضد الحوثيين فى الحديدة تم باستخدام أقل من 20% من القوة المحضرة للمعارك، وتابعت:"ميليشيات الحوثى ستنهار تماما حين استكمال استخدام القوة الكاملة المحضرة ضدهم".

وأضافت المصادر أن الانقلابيين يفرون من ساحات المعارك من دون قتال، وتابعت:"يوجد انهيار كبير فى صفوف ميليشيات الحوثى فى الحديدة".