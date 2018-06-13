رئيس هيئة قضايا الدولة يهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر المبارك

كتب أحمد إسماعيل

هنأ المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة ومستشارو المجلس الأعلى للهيئة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري و المهندس الدكتورمصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء و الدكتور رئيس مجلس النواب و القضاه و مستشاري الهيئة والعاملين بها ، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك اعاده الله على مصرنا الحبيبة والعالم العربي والإسلامي والعالم أجمع بالخير واليمن والبركات.

صرح بذلك المستشار/ سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسم الهيئة.