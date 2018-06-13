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رئيس هيئة قضايا الدولة يهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر المبارك

الأربعاء، 13 يونيو 2018 10:04 م
رئيس هيئة قضايا الدولة يهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر المبارك المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة
كتب أحمد إسماعيل
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هنأ المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة ومستشارو المجلس الأعلى للهيئة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري و المهندس الدكتورمصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء و الدكتور رئيس مجلس النواب و القضاه و مستشاري الهيئة والعاملين بها ، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك اعاده الله على مصرنا الحبيبة والعالم العربي والإسلامي والعالم أجمع بالخير واليمن والبركات.

صرح بذلك المستشار/ سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسم الهيئة.

 

 

 


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