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الأربعاء، 13 يونيو 2018 08:31 م
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القبض على تشكيل عصابى بالسويس يسرق بطاريات السيارات

الأربعاء، 13 يونيو 2018 08:04 م
القبض على تشكيل عصابى بالسويس يسرق بطاريات السيارات التشكيل العصابى
السويس- سيد نون
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تمكنت مباحث مديرية أمن السويس، من القبض على تشكيل عصابى متخصص فى سرقة بطاريات السيارات والسرقة بالإكراه.

كان اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من اللواء خالد إبراهيم، مدير المباحث الجنائية، بشن حملات أمنية مكثفة لضبط المتهمين بارتكاب جرائم سرقة بأنواعها المختلفة.

وأكدت تحريات المباحث أن مرتكبى جرائم سرقة بطاريات السيارات هم، "ع . أ" و "ح . ف" و "أ . ى"، وبإعداد كمين أمنى، تم القبض على التشكيل العصابى خلال قيام المتهمين بارتكاب جريمة سرقة وضبط بحوزتهم مبالغ مالية وسلاح نارى وأسلحة بيضاء.

 

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