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"البريد": صرف غالبية المعاشات للمستحقين والانتهاء منها قبل عطلة العيد

الأربعاء، 13 يونيو 2018 02:27 م
"البريد": صرف غالبية المعاشات للمستحقين والانتهاء منها قبل عطلة العيد أحمد عبد الحليم رئيس هيئة البريد
كتبت: هبة السيد
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قال مسؤول بالهيئة القومية للبريد، أن عمليات صرف المعاشات مستمرة وسيتم الانتهاء منها قبل عطلة عيد الفطر المبارك، حيث تم صرف المعاشات لغالبية المستحقين خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى وجود تشديدات من جانب قيادات الهيئة لصرف المعاشات فى مواعيدها.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن العطلات الرسمية للبريد من يوم السبت الموافق 16 من يونيو، حتى يوم الإثنين الموافق 18 من يونيو لعام 2018.

وبلغ عدد المستفيدين من صرف المعاشات بالهيئة القومية للبريد إلى نحو 6 ملايين مستفيد بعد إضافة معاش تكافل وكرامة، وكانت الهيئة قد األغت المعاملات اليديوية لصرف المعاشات منذ نحو عامين، كما سلمت ملايين المستفيدين بطاقات الصرف الآلى ATM.

ويصل عدد عملاء هيئة البريد إلى نحو 24 مليون عميل براسمال مودعين يصل إلى نحو 200 مليار جنيه، كما تمتلك الهيئة نحو 4 آلاف فرع على مستوى الجمهورية.


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