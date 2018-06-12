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هيئة الصرف: إحلال وتجديد 73 ألف فدان بالشبكات المغطاة

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 10:40 ص
هيئة الصرف: إحلال وتجديد 73 ألف فدان بالشبكات المغطاة صرف مغطى - أرشيفية
كتبت ــ أسماء نصار
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أكد المهندس السيد شلبى، رئيس مجلس إدارة  الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، بأن خطة الهيئة فى مجال الصرف المغطى تضمنت إنشاء وإحلال وتجديد زمام قدره 73 ألف فدان بشبكات الصرف المغطى خلال العام المالي 2017 /2018.

وأوضح شلبى فى تصربحات صحفية اليوم، أنه تم إحلال 47,800 ألف فدان بالوجه البحرى، فى حين تم تنفيذ حوالى  53,403  ألف فدان (بمعدلات أعلى من المخطط له)، بالإضافة إلى 25,200 ألف فدان بالوجه القبلى، في حين تم حتى الآن تنفيذ 25,844 ألف فدان (بمعدلات أعلى من المخطط له) ليصبح بذلك إجمالى الزمام الذى تم تزويده بشبكات الصرف المغطى 79,247 ألف فدان بنسبة تنفيذ بلغت  108,60% من إجمالى المستهدف خلال هذا العام حتى الآن وبتكاليف بلغت 352 مليون جنيه.

وأشار شلبى إلى أن خطة الهيئة فى مجال مشروعات الصرف العام تضمنت إنشاء وتوسيع وتعمـيق المصــارف العــامة المكشـوفة في زمــام قدره 9 آلاف فدان، فيما بلغ إجمالى الزمامات المنفذة 14,783 ألف فدان (بمعدلات أعلى من المخطط له) بالإضافة إلى تنفيذ أعمال صناعية  مثل ( سحارة المحسمة – الكبارى – السحارات ) بتكلفة إجمالية وقدرها 543 مليون جنيه.

ولفت شلبى إلى أن العمل جارى فى تنفيذ سحارة لنقل مياه مصرف المحسمة  لترعة سيناء الشرق بعد معالجتها ( بتصرف يتراوح من 0,600 – 1,00 مليون م3/ يوم )  لتغذية الزمام شرق القناة طبقاً للبروتوكول الموقع مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، كما يجرى حالياً  أعمال دراسة نقل مياه مصرف بحرالبقر لترعة السلام بعد معالجتها (بتصرف حوالى 5,00  مليون م3/ يوم) لتغذية زمام ترعة السلام شرق القناة .

وأكد بأن الوزارة ممثلة فى الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف  تبذل قصارى جهدها فى تغطية كافة الأراضى بشبكات الصرف العام والمغطى وإحلال وتجديد زمام الشبكات التى إنتهى عمرها الإفتراضى  ولا تجدي معها أعمال الصيانة حيث تعد تلك المشروعات من أهم مشروعات التوسع الزراعى الرأسى، نظرا لما لها من عائد سريع في زيادة الإنتاج الزراعى يصل الى حوالى 25 % للعديد من المحاصيل الرئيسية، وكذلك أثارها الإيجابية فى تحسين خواص التربة الطبيعية والكيميائية من حيث خفض منسوب المياه الأرضية وتحسين معامل التوصيل الهيدروليكى للتربة وخفض ملوحة التربة والمياه الأرضية، مما دفع هيئات ومنظمات دولية عديدة الى المشاركة فى تمويل تنفيذ هذه المشروعات.


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