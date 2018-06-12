نتنياهو يهنئ ترامب بالقمة مع زعيم كوريا الشمالية

أ ف ب

هنأ رئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين نتنياهو الثلاثاء الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالقمة التى عقدها مع الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون، واعتبر ان السياسة الأمريكية تجاه إيران تحقق نجاحا. وقال نتنياهو فى بيان "أهنئ الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على القمة التاريخية فى سنغافورة". وتابع رئيس الوزراء الاسرائيلى "انها خطوة مهمة فى اطار جهود تخليص شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية". وقال نتنياهو إن ترامب "اتخذ كذلك موقفا حازما ضد سعى ايران لامتلاك الأسلحة النووية وضد عدوانها فى الشرق الأوسط".



