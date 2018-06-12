سقوط سائق قبل ترويجه مليون و500 ألف صاروخ ألعاب نارية فى العيد بالحدائق

كتب إبراهيم أحمد

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة الحدائق، القبض على "إسلام ص خ" 17 سنة، سائق، وبحوزته كميات كبيرة من الألعاب النارية داخل مخزن "مستأجر له " كائن بمنطقة عزبة أبو حشيش.

وباستهدافه بمأمورية تمكن النقيب أحمد حسن بدر معاون مباحث القسم، من ضبطه اثناء استقلاله السيارة رقم ع أ 5597 ماركة ايسوزو " ملك والده " وبتفتيش المخزن عثر بداخله على مليون و٥٠٠ الف صاروخ مختلفة الأشكال والأنواع و 3000 كيس بمب.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والسيارة لترويج المضبوطات على عملائه لبيعها خلال عيد الفطر، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.