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سقوط سائق قبل ترويجه مليون و500 ألف صاروخ ألعاب نارية فى العيد بالحدائق

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 01:05 م
سقوط سائق قبل ترويجه مليون و500 ألف صاروخ ألعاب نارية فى العيد بالحدائق المتهم والمضبوطات
كتب إبراهيم أحمد
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ألقى ضباط مباحث قسم شرطة الحدائق، القبض على "إسلام ص خ" 17 سنة، سائق، وبحوزته كميات كبيرة من الألعاب النارية داخل مخزن  "مستأجر له " كائن بمنطقة عزبة أبو حشيش.

 

وباستهدافه بمأمورية تمكن النقيب أحمد حسن بدر معاون مباحث القسم، من ضبطه اثناء استقلاله السيارة رقم ع أ 5597 ماركة ايسوزو  " ملك والده " وبتفتيش المخزن عثر بداخله على مليون و٥٠٠ الف صاروخ مختلفة الأشكال والأنواع و 3000 كيس بمب.

 

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار  والسيارة لترويج المضبوطات على عملائه لبيعها خلال عيد الفطر، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 


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