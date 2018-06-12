ترامب يعلن توقف "المناورات الحربية" مع كوريا الجنوبية

(أ ف ب)

أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أنه سيوقف المناورات الحربية" فى شبه الجزيرة الكورية، وذلك فى أعقاب قمته مع الزعيم الكورى الشمالى الثلاثاء فى سنغافورة.

وقال ترامب أمام صحفيين "سنوقف المناورات ما سيوفر علينا مبالغ طائلة" مضيفا أنه يريد سحب قواته من الجنوب "فى مرحلة ما". وتقوم واشنطن بمناورات حربية سنوية مع حليفتها سيول ما تعتبره بيونج يانج تدريبا على اجتياحها.

وأعلن ترامب فى أعقاب قمة مع الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون فى سنغافورة أن إنهاء الحرب الكورية سيتم "قريبا"،

قائلا "يمكننا أن نأمل الان بان الحرب ستنتهى وهى ستنتهى بالفعل قريبا"، لافتا الى ان الحرب (1950-1953) انتهت بهدنة وليس باتفاق سلام.

وأكد ترامب أنه بحث موضوع حقوق الإنسان خلال قمته مع الزعيم الكورى الشمالى، قائلا "لقد تباحثنا في الموضوع اليوم"، مضيفا "سنعمل على المسألة وهى صعبة من عدة نواح".