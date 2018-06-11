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الإثنين، 11 يونيو 2018 12:36 م
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كوريا الجنوبية تبلغ جارتها الشمالية بوفد المحادثات العسكرية المقررة هذا الأسبوع

الإثنين، 11 يونيو 2018 11:09 ص
كوريا الجنوبية تبلغ جارتها الشمالية بوفد المحادثات العسكرية المقررة هذا الأسبوع رئيس كوريا الجنوبية
سول (أ ش أ)
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أرسلت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، إلى كوريا الشمالية قائمة تضم الوفد الجنوبى للمحادثات العامة المقرر إجراؤها فى وقت لاحق من الأسبوع الجارى.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أن الوفد سيترأسه الجنرال كيم دو-جيون المسؤول عن شؤون الكوريتين بوزارة الدفاع، ومن المقرر أن يرافقه أربعة مسؤولين آخرين من وزارتى الدفاع والوحدة فى كوريا الجنوبية.

وذكرت وزارة الدفاع أن القائمة أرسلت للشمال من خلال خط الاتصال العسكرى الغربى وقناة التواصل فى قرية الهدنة بانمونجوم، كما طلبت سول قائمة وفد بيونج يانج.

يشار إلى أن آخر محادثات عامة بين الكوريتين كانت قد أجريت فى ديسمبر 2007، ولم تجتمعا منذ ذلك الوقت فى ظل العلاقات المتوترة بينهما بسبب الاستفزازات الشمالية النووية والصاروخية.

وتأجلت المحادثات العسكرية بعد أن كان من المقرر عقدها فى مايو الماضي، إذ ألغت بيونج يانج المحادثات الثنائية رفيعة المستوى بشكل مفاجئ احتجاجا على التدريبات الجوية السنوية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

واتفقت الكوريتان فى اجتماع المسؤولين رفيعى المستوى فى 1 يونيو على إجراء مثل تلك المحادثات خلال الأسبوع الجارى لتخفيف حدة التوترات العسكرية والترتيب للقاء وزيرى الدفاع.

 


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