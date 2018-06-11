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حبس عاطل يتاجر فى الهيروين بالزيتون بعد إثبات نوع المخدر من المعمل الجنائى

الإثنين، 11 يونيو 2018 07:00 ص
حبس عاطل يتاجر فى الهيروين بالزيتون بعد إثبات نوع المخدر من المعمل الجنائى مخدرات ـ أرشيفية
كتب عامر مصطفى
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أمرت نيابة الزيتون، بحبس عاطل يتاجر فى المواد المخدرة لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى معه، وذلك بعد ورود تقرير المعمل الجنائى الذى أكد أن المضبوطات التى ضبطت بجوزة المتهم هى مسحوق لمخدر الهيروين، فقررت استمرار حبسه على ذمة القضية.

واستمعت النيابة إلى أقوال المتهم ويدعى "كريم ز"، 29 سنة عاطل، ومقيم منطقة عين شمس، وذلك بعد سقوطه على يد رجال المباحث أثناء توزيعه المواد المخدرة على عملائه، وحرزت النيابة كمية اكياس بلاستيكية بداخلها مسحوق الهيروين، و سلاح أبيض عبارة عن "مطوة قرن".

 

 


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