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الإثنين، 11 يونيو 2018 12:34 م
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الذهب يستقر قبل اجتماعات مهمة لبنوك مركزية وقمة ترامب وكيم

الإثنين، 11 يونيو 2018 11:21 ص
الذهب يستقر قبل اجتماعات مهمة لبنوك مركزية وقمة ترامب وكيم ذهب _ أرشيفية
رويترز
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استقر الذهب اليوم الاثنين مع ترقب مستثمرين اجتماعات مهمة لبنوك مركزية بخصوص السياسة النقدية والقمة المرتقبة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية هذا الأسبوع للاسترشاد بها فى تحديد اتجاه السوق.

 

واستقر الذهب فى التعاملات الفورية عند 1297.75 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0719 بتوقيت جرينتش بينما نزل الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة تسليم أغسطس آب 0.1 بالمئة إلى 1301.60 دولار للأوقية.

 

ونزل مؤشر الدولار، الذى يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.2 بالمئة إلى 93.381.

 

ومن المقرر أن تبدأ لجنة السوق المفتوحة الاتحادية فى مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكي) غدا الثلاثاء اجتماعا يستمر يومين حيث من المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة. كما يعقد كل من البنك المركزى الأوروبى وبنك اليابان أيضا اجتماعا بخصوص السياسة النقدية الأسبوع الجاري.

 

وتتابع الأسواق عن كثب القمة التاريخية بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون فى سنغافورة غدا الثلاثاء.

 

وبالسنبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.6 بالمئة إلى 16.83 دولار للأوقية بعد ان سجل أعلى مستوى فى سبعة أسابيع عند 16.93 دولار فى وقت سابق من الجلسة.

 

ونزل البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1012.75 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 907.90 دولار للأوقية بعدما سجل فى وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى له فى أسبوع عند 910.50 دولار للأوقية.

 


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