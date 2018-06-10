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الأحد، 10 يونيو 2018 10:55 م
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موجز 10 مساء.. رئيس وزراء أثيوبيا: لن يحدث ضرر بحصة مصر من مياه النيل

الأحد، 10 يونيو 2018 10:01 م
موجز 10 مساء.. رئيس وزراء أثيوبيا: لن يحدث ضرر بحصة مصر من مياه النيل موجز 10 مساء
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نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: وجه رئيس الوزراء الإثيوبي د. أبيى أحمد،  الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لحفاوة الاستقبال، معرباً عن سعادته بالزيارة. وأضاف أبيى، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المشترك بقصر الاتحادية اليوم، أنه تم بحث العلاقات الثنائية، مؤكداً أن الإثيوبيين يعرفون معنى الأخوة وحسن الجوار ويخافون الله وليس لديهم رغبة فى إلحاق الضرر بالشعب المصري. وأكد "أبيى" أن الشعب الإثيوبى يؤمن بأهمية الاستفادة من نهر النيل بما لا يضر بالشعب المصري، مطالباً  بوجود ثقة في هذا الشأن.

 

محمد صلاح ينشر صورة له عقب وصوله إلى روسيا.. ويعلق:" نحن هنا

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نشر محمد صلاح، لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزى، عبر حسابه على موقع تبادل الصور إنستجرام، أول صورة له عقب وصوله إلى روسيا للمشاركة فى كأس العالم 2018 وعلق قائلاً:"نحن هنا فى روسيا".

 

مجموعة مصر.. شاهد التدريب الأول للسعودية فى روسيا استعدادا للمونديال

خاض المنتخب السعودى، تدريباته الأولى فى روسيا مساء اليوم، الأحد، ملعب "بتروفسكى" فى مدينة سانت بطرسبرج الروسية، ضمن استعدادات "الأخضر" للمشاركة فى بطولة كأس العالم التى تنطلق الخميس المقبل وتستمر حتى 15 يوليو المقبل.

 

"اليوم السابع" يرصد الاستعدادات الأخيرة فى روسيا قبل انطلاق المونديال

يستعد الروس لاستقبال فعاليات كأس العالم 2018 فى موسكو، قبل انطلاق المونديال بـ 4 أيام

 

مدبولى: مشاورات تشكيل الحكومة "مستمرة"..ومصادر: أكثر من 10 وزراء جدد

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة، أن المشاورات بشأن تشكيل حكومته ما زالت جارية، مؤكداً أنه بمجرد الانتهاء من التشكيل سيتم عرضه على القيادة السياسية، وإعلانه للرأى العام.

 

السفير الإندونيسى: دعم مصر وراء فوز بلادنا بعضوية مجلس الأمن

هنأ حلمى فوزى، السفير الإندونيسى بالقاهرة المصريين بمناسبة شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، مؤكدا أن مصر وإندونيسيا لديهما نفس العادات والتقاليد المتعلقة برمضان خاصة فيما يتعلق بثقافة المشاركة والعطاء.

 

لطلاب الثانوية العامة.. أقوى مراجعة نهائية فى اللغة الإنجليزية

يقدم "اليوم السابع" لطلاب الثانوية العامة أقوى مراجعة نهائية فى مادة اللغة الإنجليزية، وتوقعات بأهم الأسئلة فى الامتحان، من إعداد الاستاذة ابتهال غزال مستشار اللغة الإنجليزية.

 

السيسى ورئيس وزراء إثيوبيا يجددان عزمهما التوصل لاتفاق نهائى حول سد النهضة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم بقصر الاتحادية رئيس الوزراء الإثيوبى أبى أحمد الذى يقوم بزيارة القاهرة لمدة ثلاثة أيام.

 

السيسى فى مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس وزراء إثيوبيا: أوليت اهتماما خاصا بتعزيز العلاقات مع أديس أبابا.. قطعنا شوطاً مهماً لبناء الثقة.. وإنشاء صندوق ثلاثى بين مصر والسودان وإثيوبيا لتمويل مشروعات البنية التحتية

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسى برئيس الوزراء الإثيوبى د. أبى أحمد فى بلده الثانى مصر، موجهاً التهنئة له بمناسبة توليه منصبه، وعلى ما يقوم به من خطوات لتعزيز الازدهار والاستقرار فى إثيوبيا الشقيقة.


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موجز اخبار العاشرة

رئيس وزراء أثيوبيا

سد النهضة

مياه النيل




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