لطلاب الثانوية العامة.. أقوى مراجعة نهائية فى اللغة الإنجليزية

كتب هند عادل

يقدم "اليوم السابع" لطلاب الثانوية العامة أقوى مراجعة نهائية فى مادة اللغة الإنجليزية، وتوقعات بأهم الأسئلة فى الامتحان، من إعداد الأستاذة ابتهال غزال مستشار اللغة الإنجليزية.

وفى إطار حرصها المستمر على دعم الطلاب، يقدم "اليوم السابع" بصفة يومية مراجعات نهائية فى كل المواد الدراسية، لطلاب الثانوية العامة "عربى" و"لغات" حتى نهاية الامتحان.



مراجعة نهائية فى اللغة الإنجليزية (1)



مراجعة نهائية فى اللغة الإنجليزية (2)



مراجعة نهائية فى اللغة الإنجليزية (3)



مراجعة نهائية فى اللغة الإنجليزية (4)



مراجعة نهائية فى اللغة الإنجليزية (5)



مراجعة نهائية فى اللغة الإنجليزية (6)



مراجعة نهائية فى اللغة الإنجليزية (7)



مراجعة نهائية فى اللغة الإنجليزية (8)



مراجعة نهائية فى اللغة الإنجليزية (9)



مراجعة نهائية فى اللغة الإنجليزية (10)



مراجعة نهائية فى اللغة الإنجليزية (11)



مراجعة نهائية فى اللغة الإنجليزية (12)



مراجعة نهائية فى اللغة الإنجليزية (13)



مراجعة نهائية فى اللغة الإنجليزية (14)



مراجعة نهائية فى اللغة الإنجليزية (15)



مراجعة نهائية فى اللغة الإنجليزية (16)



مراجعة نهائية فى اللغة الإنجليزية (17)