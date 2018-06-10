مدبولى: مشاورات تشكيل الحكومة "مستمرة"..ومصادر: أكثر من 10 وزراء جدد

كتب محمد الجالى

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة، إن المشاورات بشأن تشكيل حكومته ما زالت جارية، مؤكداً أنه بمجرد الانتهاء من التشكيل سيتم عرضه علي القيادة السياسية، وإعلانه للرأى العام.

جاء ذلك في تصريحات لـ"مدبولى" أثناء مغادرته قصر الاتحادية عقب قمة الرئيس السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا مساء اليوم.

في سياق متصل، أكدت مصادر مسئولة أن التشكيل الجديد سيطال أكثر من 10 حقائب، مع زيادة عدد الحقائب المخصصة للسيدات.

وفيما يتعلق بما نشرته بعض وسائل الإعلام حول تغيير وزراء بعض الحقائب السيادية، أشارت المصادر إلي أن حسم الحقائب السيادية بيد رئيس الجمهورية.

وحول موعد أداء اليمن الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، قالت المصادر إنه لم يتم تحديد موعد حتي الآن، مشيرةً إلي أن الحكومة الجديدة ستلبي طموحات المصريين، من حيث طبيعة المرحلة المقبلة.

من جهته، أعرب المهندس شريف إسماعيل، المكلف بتسيير الأعمال عن تمنياته للدكتور مدبولي بالتوفيق خلال المرحلة المقبلة، مبدياً تفاؤله برئيس الوزراء الجديد.

جاء ذلك في تصريح مقتضب لـ"إسماعيل" عقب انتهاء مائدة الإفطار التي أقامها الرئيس السيسي لرئيس وزراء إثيوبيا بقصر الاتحادية.