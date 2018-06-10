السفير الإندونيسى: دعم مصر وراء فوز بلادنا بعضوية مجلس الأمن

كتب: رباب فتحى _ هانى محمد

هنأ حلمى فوزى، السفير الإندونيسى بالقاهرة المصريين بمناسبة شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، مؤكدا أن مصر وإندونيسيا لديهما نفس العادات والتقاليد المتعلقة برمضان خاصة فيما يتعلق بثقافة المشاركة والعطاء.

وقال السفير الإندونيسى، خلال كلمته فى حفل الإفطار السنوى الذى تقيمه السفارة الإندونيسية بمصر، إن مصر وبلاده أصبحتا شركاء أقوياء لمدة 71 عاما، حيث تشمل العلاقات جميع المجالات.

وأضاف أن البلدين كانتا عضوان غير دائمان في مجلس الأمن وفازت اندونيسيا بالعضوية غير الدائمة لعام 2019-2020 وسنعمل على تقوية المناخ الدولي للاستقرار ونؤمن ان الحوار والحلول السلمية هو اساس حل النزاعات، وستعمل أيضا على تعزيز الامن الإقليمى للحفاظ على السلام وستدعم قوات حفظ السلام الدولية.

وأكد السفير، أن هذه الفرصة كانت بدعم من مصر لم تكن لتاتي دون مساعدة من مصر التي كانت دائما تقدم المساعدة لاندونيسيا، مشيرا إلى أن هذه العضوية قوية ايجابية لمواصلة تحقيق اهداف قضايانا المشتركة مثل مكافحة الارهاب ودعم حقوق الفلسطينيين.

وأشار إلى أنه من المقرر أن تعقد دورة الألعاب الآسيوية فى آسيا أغسطس المقبل، وسيشارك فيها رياضيين من 45 دولة في 47 رياضة مختلفة.

وأضاف السفير حلمى فوزى، إلى أن الحدث الثاني هو اللقاء الذى سيعقده صندوق النقد الدولى فى مدنية بالى بحضور 15 ألف شخص ووفود من 189 دولة.