كوريا الجنوبية: كيم وترامب لديهما عزم قوى لانجاح القمة ونتوقع نتائج إيجابية

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اعتبر المكتب الرئاسى الكورى الجنوبى، أن لدى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون، إرادة قوية فى إنجاح القمة المزمعة بينهما فى سنغافورة فى 12 يونيو الجارى، متوقعا أن تؤدى القمة إلى نتائج إيجابية.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن مصدر رفيع فى المكتب الرئاسى فى سول، قوله للصحفيين اليوم الأحد، إن الحكومة ستراقب نتائج القمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة بهدوء وبجد، وتأمل فى أن تسير بشكل جيد.

وبخصوص احتمال زيارة الرئيس الكورى الجنوبى "مون جيه إن" لسنغافورة، قال المصدر إنه لا تغيير فى الوضع، مضيفا أن الرئيس مون من المرجح ألا يزور سنغافورة، وردا على سؤال من الصحفيين عما إذا كان الرئيس مون، سيشارك فى قمة سنغافورة، قال المصدر إنه "يعتقد بأن ذلك لن يحدث".