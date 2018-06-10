حى دار السلام يحذر من غسل السيارات بالشوارع ويؤكد: نراقب بالكاميرات

ماجد تمراز

حذر اللواء جمال العربى، رئيس حى دار السلام، من استخدام خراطيم المياه فى غسيل السيارات بالشوارع، سواء بمعرفة أصحاب السيارات، أو حارسى العقارات، لافتا إلى أنه سيتم تصوير السيارة مع إخطار الإدارة العامة للمرور برقمها، لعدم التجديد لها، لحين سداد غرامة التصالح، وذلك تنفيذا لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994.

وكان قد أصدر المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، قرارا بعدم استخدام سيارات المحافظة، فى رش الشوارع، بالإضافة إلى الاقتصاد فى رى الحدائق العامة، بمنع تشغيل خراطيم المياه فى الري والاكتفاء بالرشاشات الأرضية فى أوقات معينة من اليوم.

ونظمت أجهزة حى الزيتون، حملة توعوية من أجل ترشيد استهلاك المياه، والمحافظة على المياه الصالحة للشرب وتوجيه الأفراد للاستخدام الأمثل لها.